كولر يهرب من سؤال بشأن كهربا

تهرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من سؤال بشأن لاعبه محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الفريق.

ويستضيف الأهلي منافسه يانج أفريكانز التنزاني غداً الجمعة بإستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى كولر سؤالاً بشأن كهربا حول إمكانية مشاركته في لقاء يانج أفريكانز على خلفية استبعاده من قائمة الفريق لمواجهتي ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا ثم بلدية المحلة بالدوري.

واكتفى المدرب السويسري بالإجابة ضاحكاً على هذا السؤال قائلاً:" سنرى غداً ما سيحدث".

وأعلن كولر في وقت سابق غياب كهربا عن مباراة البلدية لأسباب فنية بحتة.