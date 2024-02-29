مصر تحتضن كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة 50 دولة

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسى الحديث ‏بالقاهرة، خلال الفترة من 4 حتى 11 مارس المقبل، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة أكدت مشاركتها فى البطولة وهم: الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، ‏البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، شيلي، الصين، التشيك، ‏أستونيا، فنلندا ، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، الهند، أيرلندا، إيطاليا، ‏اليابان، كازاخستان، كوريا ، الكويت، كيرجستان، لاتفيا، ليتوانيا، مالي، المكسيك، نيوزلندا، بيرو، بولندا، ‏إسبانيا، السويد، البرتغال، السعودية، سويسرا، تركيا، تايلاند، الإمارات، أوغندا، أوكرانيا، أمريكا، كرواتيا، صربيا، فريق اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وتعد بطولة كأس العالم للخماسي الحديث من أهم البطولات التى يهتم بها الاتحاد الدولى للعبة حيث تحظى البطولة باهتمام كبير من جميع دول العالم، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين البارزين والمتميزين فيها على مستوى العالم من أجل حصد نقاط إضافية لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.

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