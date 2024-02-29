ضبط 91 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 91 مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية، أسفرت عن ضبط 85 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف - سجلات ) و6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق ، منها ، ( بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيين ) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.