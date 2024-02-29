الدولار بكام.. أسعار العملات اليوم الخميس في السوق السوداء

اسعار العملات اليوم الخميس في السوق السوداء.. شهدت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء، تراجعًا، وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري نحو 49.8 جنيه مصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الخميس، كخدمة لـ حظية تحرص على تقديمها الوفد للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

اسعار العملات اليوم الخميس في السوق السوداء

العملات

1 دولار أمريكي 49.8 جنيه مصري



5 دولار أمريكي 249.0 جنيه مصري



10 دولار أمريكي 498.0 جنيه مصري



25 دولار أمريكي 1,245.0 جنيه مصري



50 دولار أمريكي 2,490.0 جنيه مصري



100 دولار أمريكي 4,980.0 جنيه مصري



500 دولار أمريكي 24,900.0 جنيه مصري



1000 دولار أمريكي 49,800.0 جنيه مصري



5000 دولار أمريكي 249,000.0 جنيه مصري



10000 دولار أمريكي 498,000.0 جنيه مصري



سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

1 يورو 54.1 جنيه مصري



5 يورو 270.3 جنيه مصري



10 يورو 540.6 جنيه مصري



25 يورو 1,351.5 جنيه مصري



50 يورو 2,703.0 جنيه مصري



100 يورو 5,406.0 جنيه مصري



500 يورو 27,030.0 جنيه مصري



1000 يورو 54,060.0 جنيه مصري



5000 يورو 270,300.0 جنيه مصري



10000 يورو 540,600.0 جنيه مصري

سعر الريال السعودي اليوم

1 ريال سعودي 13.4 جنيه مصري



5 ريال سعودي 67.0 جنيه مصري



10 ريال سعودي 134.1 جنيه مصري



25 ريال سعودي 335.2 جنيه مصري



50 ريال سعودي 670.5 جنيه مصري



100 ريال سعودي 1,341.0 جنيه مصري



500 ريال سعودي 6,705.0 جنيه مصري



1000 ريال سعودي 13,410.0 جنيه مصري



5000 ريال سعودي 67,050.0 جنيه مصري



10000 ريال سعودي 134,100.0 جنيه مصري



سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

1 دينار كويتي 166.0 جنيه مصري



5 دينار كويتي 830.1 جنيه مصري



10 دينار كويتي 1,660.2 جنيه مصري



25 دينار كويتي 4,150.5 جنيه مصري



50 دينار كويتي 8,301.0 جنيه مصري



100 دينار كويتي 16,602.0 جنيه مصري



500 دينار كويتي 83,010.0 جنيه مصري



1000 دينار كويتي 166,020.0 جنيه مصري



5000 دينار كويتي 830,100.0 جنيه مصري



10000 دينار كويتي 1,660,200.0 جنيه مصري

