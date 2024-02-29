115 ألف سيدة تستفيد من خدمات حملة "حقك تنظمي" بالشرقية

أختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، بتقديم الخدمة الطبية لعدد 114 ألفا و741 منتفعة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 79 ألفا و442 سيدة.

وقدمت الفرق الطبية بالمرحلة الثانية الخدمة الطبية حتى أمس الأربعاء في يومها الخامس والأخير لعدد 10 الألف و921 سيدة، وبلغ الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 7293 سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في المرحلة الثانية 59 ألفا و823 سيدة.

وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل 39 ألفا و435 سيدة، بالإضافة إلي تقديم الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى لعدد 55018 منتفعة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بها 40007 سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في 9 إدارات صحية بالمحافظة، وهي: «الزقازيق، منيا القمح، فاقوس، كفر صقر، ههيا، صان الحجر، ديرب نجم، الصالحية الجديدة، القرين»، والتي استمرت 5 أيام خلال الفترة من 24: 28 من شهر فبراير الجاري 2024.

وأشارت الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إلى أن الحملة استهدفت تقديم هذه الخدمات مجانا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي قدمت الخدمة من خلال 232 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد 12 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 100 طبيب مدرب، و 303 ممرضة، و 414 رائدة ريفية ومثقفة سكانية.