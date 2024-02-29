الخميس 29 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي يخصص 77 مليون يورو لمكافحة الأمراض النادرة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص أكثر من 77 مليون يورو لتعزيز وتحسين مكافحة الأمراض النادرة في عدد من دول العالم خلال السنوات المقبلة.

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وأعلن الاتحاد هذا التعهد في بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الأمراض النادرة الذي يوافق اليوم الأخير من شهر فبراير كل عام.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليًا بتمويل عمل مشترك جديد بأكثر من 18 مليون يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة يشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والنرويج وأوكرانيا، كجزء من التزام الاتحاد بتعميق العلاقات في مجال الصحة.

وأوضح أن الدعم المالي يقدم في إطار برنامج "هورايزون يوروب" البحثي، والذي يتضمن تخصيص 100 مليون يورو لتطوير وسائل التشخيص والعلاج في إطار الشراكة الأوروبية الجديدة للأمراض النادرة.

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