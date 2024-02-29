إنطلاق القوافل التعليمية بإدارتى قنا ونجع حمادى

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، بدء انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بالأكاديمية المهنية للمعلمين ونادى قنا الاجتماعى، رافقه خلال الجولة وفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية.

جاء ذلك وفقاً للتعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، حيث انطلقت اليوم بدء اعمال القوافل التعليمية وتستمر غذاً الجمعة 1 مارس في إدارتى قنا ونجع حمادى.

وأكد وكيل الوزارة أن تلك القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة حيث تم تخصيص قاعات الاكاديمية المهنية للمعلمين لطلاب المرحلة الثانوية وقاعة النادى الاجتماعي لطلاب الشهادة الإعدادية، وتضم نخبة من أكفء معلمى ومستشارى المواد الدراسية لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور، فى قرى حياة كريمة ولاقت إقبالًا كبيراً من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية وأنه بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة وإطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة يونيو المقبل.

وأضاف ان تم نقل طلاب مدارس ادارات ( قوص ونقاده وقفط ) لمقر القوافل التعليمية فى قاعات ادارة قنا التعليمية وطلاب ادارات (دشنا والوقف ونجع حمادى وفرشوط وابوتشت ) بقاعات ادارة نجع حمادى التعليمية وذلك لشرح المواد الدراسية لجميع الادارات التعليمية بالمحافظة لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة لجميع الطلاب.

كما نصح أبنائه الطلاب بالالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة والتي تستمر حتي مساء الغد الجمعة.