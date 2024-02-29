وكيل تعليم الغربية يرصد عدد من المخالفات بمدارس إدارة شرق طنطا

قام صباح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة العملية التعليمية بإدارة شرق طنطا التعليمية.

وخلال المتابعة توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة محمد سليمان البلتاجي للتعليم الأساسي بقرية نواج، حيث قام بمتابعة عدد من فصول المدرسة، وقد تلاحظ وجود عدد من السلبيات داخل المدرسة، حيث وجه بضرورة الاهتمام بمدخل وفناء المدرسة، والاهتمام بالنظافة داخل الممرات والفصول ودورات المياه، وتم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية بشرق طنطا لمتابعة المدرسة وإزالة السلبيات التي تم رصدها خلال المتابعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المخالفات.

وقد وجه وكيل الوزارة بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدرسة ، كما وجه بضرورة تفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة لجذب الطلاب، والإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، ومواعيد إذاعتها، وتفعيل حصص المشاهدة، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والتأكيد على توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب قبل الفسحة المدرسية، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.