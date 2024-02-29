وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات تقييم العروض الرياضية لإدارة قطور

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة قطور التعليمية، المقام بمدرسة قطور الثانوية المشتركة التابعة للإدارة.

وقد شهدت الفعاليات حضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور ياسر الجندي، رئيس مركز ومدينة قطور، و محمد حسين، مدير عام إدارة قطور التعليمية، و محمد نصار، وكيل الإدارة، ورضا المليجي، مدير الخدمات بالإدارة، والمحاسب محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، والسادة لجنة التحكيم والتقييم من المديرية برئاسة الدكتور أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية، والأستاذ إيمان غراب، موجه أول المديرية، و مها شاهين، و إيمان الهمشري، و باسم فهمى، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

بدأت الفعاليات بإفتتاح معرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ظل الجمهورية الجديدة ، ثم افتتح معرض الوحدة المنتجة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ثم طابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم فقرة غنائية لمدرسة السادات الاعدادية بنات بعنوان " ولادك يا بلدي " ثم عرض مدرسة الشهيد ربيع البربري للتعليم الأساسي بعنوان " جيل المستقبل " ثم فقرة غنائية بلغة الإشارة لمدرسة السادات الإعدادية بنات بعنوان " تحيا مصر " ثم عرض مدرسة قطور الابتدائية المشتركة بعنوان " الرياضة للجميع " ثم عرض مدرسة الشهيد عبدالله شنيشن بعنوان "فرحة مصر"، ثم عرض فقرة غنائية بعنوان "سلام الله يا طه"، ثم عرض مدرسة الشهيد منير سند الرسمية بعنوان "أهلاً رمضان "، ثم عرض مدرستي المستشار شفيق الجنك وكوم علي الإعدادية بعنوان "قد الدنيا ".

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية، وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومقدما الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومدير عام إدارة قطور التعليمية وللتوجيه العام للتربية الرياضية، ولجميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين، والموجه الاول بالإدارة للمشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم الرائعة.