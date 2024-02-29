فوز 6 طلاب في مسابقة تحدث الإنجليزية بمدارس الإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية فوز 6 من طلبة المدارس الحكومية والرسمية للغات بالمحافظة في مسابقة التحدث باللغة الإنجليزية والتي عقدت على مدار الأيام الماضية.

وقال إن الفائزين في المرحلة الإبتدائية، هم يونس انس محمد مدرسة السلام الابتدائيه بالتل الكبير وكريستيان امين عزيز المدرسة اليابانية، وفي المرحلة الإعدادية فازت الطالبة زينب سويلم حماد من مدرسة فنارة للتعليم الأساسي والطالب زياد محمد صلاح من مدرسة النيل الرسمية للغات وفي المرحلة الثانوية فازت الطالبة كنزي مصطفى محمد من مدرسة 25 يناير الثانوية والطالبة حنين احمد الراوي من مدرسة فايد الرسمية للغات.

وقام بحيري بتكريم الطلبة الفائزين ومعلميهم حيث قام بتسليم الجوائز والدروع للطلبة الفائزين ومعلميهم متمنيا لهم النجاح والتقدم والتميز وذلك بحضور سحر البنا موجه عام اللغة الإنجليزية.

وأجريت التصفيات النهائية للمسابقة الأحد الماضي بمسرح مدرسة 25 يناير الثانوية للبنات وقد تم اختيار الفائزين في المسابقة على مستوى المحافظة طالب من كل مرحلة (ابتدائي- اعدادي- ثانوي) بالمدارس العربي وكذلك بمدارس اللغات الرسمية.

كما قام توجيه اللغة الإنجليزية بتسليم الدرع إلي وكيل الوزارة ووكيل المديرية اعترافًا بما يقومان به من جهود لتميز ونجاح العمليه التعليمية الي جانب دعم التوجيهات المختلفة وتسهيل المهام لصالح العملية التعليمية.