ضبط سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض على سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي

وكانت البلاغات قد تعددت بتعرض كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى للسرقة ، ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبط ربة منزل لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى تبين أنها وراء العديد من البلاغات .

وتبين قيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم ، ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية عقب الحصول منهم على الرقم السرى .

واعترفت المتهمة بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، و أرشدت عن مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها.