الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي

المتهمة
المتهمة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض على سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي 

وكانت البلاغات قد تعددت بتعرض كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى للسرقة ، ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبط ربة منزل لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى تبين أنها وراء العديد من البلاغات .

وتبين قيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم ، ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية عقب الحصول منهم على الرقم السرى .

واعترفت المتهمة بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، و أرشدت عن مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها.

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