بدء محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب مستشفى المطرية

بدأت محكمة جنح المطرية ، منذ قليل، ثاني جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي.

وجاء في التقرير أن الطبيب محمد سامي أحدث به إصابات كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، خضع على إثرها الطبيب لعملية جراحية بالمخ.

تفاصيل الاعتداء على طبيب مستشفي المطرية

كما جاءت واقعة الاعتداء بعد رفض الطبيب دخول زوجة المعتدي، لزيارة أحد أقاربها بالمستشفى في غير ميعاد الزيارة بناء على التعليمات الإدارية، بعدها توجه المتهم إلى المستشفى وقام بالاعتداء على الطبيب.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي استعراض القوة والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.

منع زوجتي من دخول الزيارة

وأقر المتهم بالتعدي على طبيب مستشفى المطرية التعليمي في التحقيقات بضربه الطبيب، معللًا: عشان منع زوجتي من دخول الزيارة.

كما تبين أنه بعد القبض على المتهم توجهت سيدتان من ذوي المتهم لتحرير محضر ضد الطبيب المعتدى عليهما، بزعم أن الطبيب تعدى عليهما، وعلى إثرها تمت إحالة السيدتين لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة.

وتسبب العامل في إصابة الطبيب بعد حدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب؛ لرفض الأخير دخولها لزيارة والدتها المحتجزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وبمواجهة العامل اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على أحد الأشخاص يعمل مدير لأحد فروع بنك شهير، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.