أمريكية تدخل موسوعة" جينيس" بسبب لسانها الضخم

يبلغ محيطه 13.25 سنتيمتر

دخلت امرأة من بورتلاند في أوريجون بالولايات المتحدة الأميركية، موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية مؤخراً, بسبب كبر حجم لسانها الذى بلغ محيطه 13.25 سنتيمتر ويعد أكبر وأوسع من عبوة الصودا, وقال موقع الموسوعة إن جيني دوفاندر تمتلك أكبر محيط لسان لأنثى في العالم.

وقالت جيني: "كنت أقرأ كتاب "جينيس" للأرقام القياسية لعام 2023 مع ابني قبل النوم، ورأيت صورة صاحب الرقم القياسي.

ولقياس محيط لسانها، تقول جيني إن الطبيب لف خيط تنظيف الأسنان حوله، ثم قام بقياس طول الخيط.

جيني التي كانت قادرة على ثني لسانها لأطول فترة ممكنة، أدركت أن لديها سمة فريدة عندما كانت مراهقة.

وعلى الرغم من أنها تقول إن ثني لسانها ليس مهارة مفيدة للغاية، فإنها بالتأكيد تفاجئ الناس.

وأوضحت جيني: «يأتي هذا عادة عندما يقارن الناس بين حيل اللسان التي يمكنهم القيام بها.

وتشير جيني أيضاً إلى أنها تستطيع قلب لسانها رأساً على عقب، ولمس أنفها بلسانها.

وتابعت: "أنا أيضاً أعزف على الفلوت، واللسان القوي مفيد جداً لعزف النغمات السريعة.

وتفيد جيني بأن اللسان عبارة عن عضلة صافية ورشيقة جداً، موضحة: "عندما تفكر في الأمر، فإن اللسان هو العضلة الوحيدة التي تتمتع بحرية الحركة بهذه الطريقة... نستخدمه طوال الوقت للتحدث وتناول الطعام. يتحرك طوال اليوم ولا يتعب أبدا".

وتفتخر السيدة الأميركية بلقبها في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وتنسب الفضل إلى ابنها في تشجيعها على التقديم. وتابعت: "ابني إيفان يحب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ويتصفح الكتاب كل عام.