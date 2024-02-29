موعد مباراه الزمالك والداخلية اليوم الخميس والقناة الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مواجهة ساخنة مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق الداخلية، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

موعد مباراه الزمالك والداخليه اليوم والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والداخلية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والداخليه عبر شاشة قناة ON TIME SPORTS 1.

من المقرر ان يدير الحكم محمد ناجي مباراة الزمالك والداخلية كحكم ساحة، ويعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد زيدان، بينما يأتي عبدالعزيز السيد كحكمًا رابعًا، فيما يتواجد الحكم محمود البنا على تقنية الفيديو، ويساعده الحكم محمد سلامة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 12 نقطة من 9 مباريات خاضها الفارس الأبيض في المسابقة، بواقع 3 انتصارات ومثلها من الهزائم، وحقق التعادل في مثلهما.

علي الجانب الأخر يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في 6 مناسبات.