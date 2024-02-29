حمد إبراهيم يطالب جماهير الإسماعيلي بالوقوف خلف النادي

معسكر مغلق للفريق قبل مواجهة المحلة

طالب حمد إبراهيم المدرب العام بالنادي الإسماعيلي من جماهير الدراويش في كل مكان الوقوف خلف مجلس إدارة النادي خلال الفترة الحالية من أجل عودة النادي إلى مكانته الطبيعية.

وقال حمد إبراهيم إن إيقاف قيد الدراويش، كان السبب في الدفع بأكبر عدد من اللاعبين الناشئين والصاعدين خلال الفترة الأخيرة، ووراء تألق البعض منهم في مقدمتهم الثنائي، عمر الساعي و إياد العسقلاني، الذي رحل عن الفريق مؤخرا.

أضاف :" بالتأكيد أن أزمة إيقاف القيد في الإسماعيلي كانت وراء تألق البعض، وإياد العسقلاني كان في مقدمتهم، وأيضا عمر الساعي، اللذان ظهرا بشكل مميز مع الفريق خلال الموسم الحالي".

واصل حمد إبراهيم: " إياد العسقلاني نتاج قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، والدراويش غني بأولاده، ووافقنا على عرض روستوف الروسي لضم إياد العسقلاني لأنه يستحق، وتم بيع اللاعب بمبلغ أكثر من 50 مليون جنيه، ويقترب من الـ60 مليون، وهو مبلغ أنعش خزينة النادي الإسماعيلي في هذا الوقت".

وشدد أن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي لن يقف أمام أي موهبة داخل النادي، مشيرًا إلى أن النادي يسعى لتسويق مواهبه من جديد لتوفير موارد النادي.

وقال : "نعلم أن جماهير الإسماعيلى كانت رافضة بيع ياو أنور وإياد العسقلانى، وهناك بعض الأصوات تحاول توجيه الرأى العام وترويج أحاديث مغلوطة".

وأشار حمد إبراهيم: "جنينا من وراء رحيل إياد العسقلانى وياو أنور 90 مليون جنيه، وهو ما جعلنا ننجح فى رفع إيقاف القيد ودفع رواتب اللاعبين المتأخرة، وأزمة القيد انتهت 31 يناير فى الخامسة عصرا، ولكن وقتها كل الأندية أنهت تعاقداتها وصفقاتها، لذلك لم نستطع ضم صفقات مميزة".

وأضاف مدرب الإسماعيلي: "هناك بعض الأندية اتفقنا معهم على كافة البنود التعاقدية ثم بعد ذلك، تراجعوا عن اتفاقاتهم وطلبوا أموالا طائلة والموافقة على رحيل لاعبيها لنا بنظام الإعارة وليس البيع، وبعض اللاعبين ساوموا الإسماعيلى بعد مد فترة القيد من أجل الانتقال له".

وأختتم إبراهيم: "يجب أن أشكر للثلاثى أحمد الشيخ وهشام محمد وإيريك تراورى، لأنهم التزموا معنا بالكلمة رغم علمهم بوجود بعض الأزمات فى النادى، على عكس عدد كبير من اللاعبين، استغلوا الأزمة وطلب الحصول على مبالغ كبيرة من أجل الانضمام لنا".

ومن جانبه، يواصل فريق الكرة بالنادي يواصل فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي استعادته لمواجهة بلدية المحلة، وقرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الدخول في معسكر مغلق غداً الجمعة في إطار الاستعداد للقاء الذي من المقرر له أن يقام يوم السبت القادم بالجولة ال١٥ ببطولة الدوري الممتاز .

ويعمل ايهاب جلال في مران اليوم على تصحيح أخطاء لاعبي الإسماعيلي التي وقعوا فيها في لقاء الجونة ، كنا يعمل المدرب على دراسة نقاط قوة وضعف فريق بلدية المحلة قبل اللقاء الذي يجمع بينهما .