إستمرار الدراسة مع تخفيف ساعات المحاضرات خلال شهر رمضان بجامعة القناة

قال الدكتور سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة أعدت جداول دراسية لجميع الكليات تطبق خلال شهر رمضان، تم مراعاة فيها تخفيف عدد ساعات المحاضرات التى تتم بالشكل المباشر، بالإضافة لبدء اليوم الدراسى من التاسعة صباحاً بدلا من الثامنة صباحا، مع مراعاة انتهاء المحاضرات قبل آذان المغرب بساعة على الأقل.

واكد أن امتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني (الميدتيرم) من المقرر أن تنطلق خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك حيث تبدأ في 23 مارس وحتى 4 إبريل المقبل.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن الأنشطة الطلابية والندوات ستكون مستمرة في شهر رمضان.

واشار أن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني - وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -والذي بدأ 10 فبراير الجاري، أما الامتحانات العملية فتعقد 11 مايو، لتبدأ امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات 18 مايو، ثم ينتهي الفصل الدراسي الثاني 30 مايو، بمدة دراسة 16 أسبوع.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عرض الجدول الزمني، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو وتنتهي 27 يونيو، لتبدأ أجازة نهاية العام في الأول من يوليو 2024.