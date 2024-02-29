إحالة تشكيل عصابي لتجارة الأسلحة النارية للجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة للمحاكمة الجنائية، عقب تسلم تقارير خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى فى الواقعة.



وكلفت النيابة العامة فى وقت سابق خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، وإعداد تقرير فنى بها، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.



فيما قررت حبس المتهمين، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



وكانت قد نجحت الأجهزة المختصة فى ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيداً لترويجها على عملائهم، مستخدمين سيارة ملاكي محددة لترويج نشاطهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها بمركز العياط بالجيزة وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالي.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.