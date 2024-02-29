هل ستنخفض أسعار الدولار الأيام المقبلة؟

قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، إن الحكومة تبذل قصارى جهودها لخفض أسعار الدولار الأيام المقبلة، من خلال تنفيذ إجراءات اقتصادية ومالية متنوعة، على رأسها زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برامج تحفيز التجارة الخارجية.

وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أنه مع استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة مع إبرام صفقة رأس الحكمة وتزايد الاحتياطي النقدية وكذلك تدفق العملة الصعبة وتوفير السيولة الدولارية، إضافة إلى تهيئة الظروف والمناخ التشريعي المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة ستكون من أهم أسباب تخفيض الطلب على الدولار، أيضًا استخدام عملات جديدة ستكون من أهم أسباب تخفيف الضغط على الدولار خاصة دخول مصر أهم التكتلات الاقتصادية الجديدة في العالم بقيادة الصين، مما تساهم تحسن في وضع الاقتصاد المصري، وارتفاع الاحتياطات النقدية وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنه لا يمكن خفض أسعار الدولار بشكل نهائي إلا من خلال تحقيق استقرار اقتصادي شامل وتعزيز الثقة في العملة المحلية، كما تتأثر أزمة الدولار في مصر بالعديد من العوامل، بما في ذلك التوترات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعوامل العالمية مثل ارتفاع أسعار النفط وتأثيرات الأزمات العالمية.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الدولار في مصر تعود إلى فترة ما بعد ثورة 2011، حيث شهدت البلاد تدهورا في الاقتصاد وتراجعا في الاحتياطي النقدي والاستثمار الأجنبي، حيث تأثرت قوة العملة المصرية نتيجة لتلك الأحداث، وتصاعدت الطلبات المتزايدة على الدولار الأمريكي.

وتشهد أسعار الدولار الأيام الأخيرة تراجعا فى السوق السوداء وذلك بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة.