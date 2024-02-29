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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض يدرس تنفيذ إسقاط جوي لمساعدات إنسانية في قطاع غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أنه يدرس تنفيذ إسقاط جوي لمساعدات إنسانية في قطاع غزة باستخدام طائرات عسكرية أمريكية، حسبما أكد أربعة مسؤولين أمريكيين كبار.

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ونقل موقع "i24news" عن المسؤولين الأمريكيين أن بحث موضوع المساعدات من قبل البيت الأبيض يظهر مدى قلق إدارة بايدن بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وحقيقة أنها تواجه صعوبة في زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة عبر المنافذ مع إسرائيل.

وأوضح مسؤول أمريكي أن الوضع في غزة سيئ حقا، وأضاف: "نحن غير قادرين على إدخال ما يكفي من شاحنات المساعدات ونحتاج إلى إجراءات يائسة مثل إسقاط الغذاء من الطائرات في غزة".

وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة لا تفي بالمستوى المطلوب لمعالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها النازحون الفلسطينيون في القطاع، على ما أفاد أحد المسؤولين الأمريكيين، حيث أن كمية الإمدادات التي يمكن أن تحملها الطائرة صغيرة نسبياً وهي مماثلة لما تقدر على حمله شاحنة واحدة أو شاحنتا مساعدات.

وفي وقت سابق، نقلت قناة "القاهرة"، يوم الثلاثاء الماضي، عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات.

وأوضحت المصادر التي لم تسمها القناة، أن هناك جسرًا جويًا مصريًا لإسقاط 50 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة على شمالي قطاع غزة ووسطه، مؤكدةً أنه جرى إسقاط 45 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية شمالي القطاع ووسطه، بمشاركة من الإماراتيين والأردنيين.

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