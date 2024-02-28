البيت الأبيض: نأمل في هدنة بغزة تمتد لـ 6 أسابيع من أجل إخراج المحتجزين

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إننا نأمل في هدنة بغزة تمتد لـ 6 أسابيع من أجل إخراج المحتجزين، مضيفا أنه لا اتفاق بعد بشأن هدنة في غزة ومازلنا نعمل على تفاصيل الصفقة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن نلبي احتياجات الأوكرانيين في ساحة القتال، مؤكدا أن قرار الرئيس الفرنسي إرسال جنود إلى أوكرانيا قرار سيادي.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي، وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

