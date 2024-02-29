انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس الأسبوع المقبل

درجات الحرارة.. يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الطقس الايام المقبلة، حيث كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقع أن تسود البلاد خلال الفترة المقبلة، بدءا من الغد الخميس حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتابعت أنه بدءًا من يوم السبت المقبل ستشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد،أن اليوم الخميس من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، كما من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح، على مناطق السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

حالة الطقس يوم الجمعة 1 مارس

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس بعد غد الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم السبت المقبل فرص سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد

اشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس يوم الأحد المقبل من المتوقع أن تشهد تكون شبورة مائية (من الساعة 4 حتى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كذلك من المتوقع أن تشهد حالة الطقس فرص سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء

توقعت أن تشهد حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين تكون شبورة مائية (من الساعة 4 حتى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.