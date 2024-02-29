تشكيل التعاون المتوقع لمواجهة الوحدة اليوم في الدوري السعودي

يحل فريق التعاون السعودي، ضيفًا ثقيلًا عصر اليوم الخميس، علي نظيره فريق الوحدة، على ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية"، وذلك في إطار الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيلة التعاون ضد الوحدة اليوم في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: مايلسون.

خط الدفاع: طارق عبدالله، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد.

خط الهجوم: فهد الرشيدي، لياندر تامبا.

خط الوسط: أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فلافيو سيلفا، سميحان النابت.

موعد مباراة الوحدة ضد التعاون في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة الوحدة والتعاون اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات

وتذاع مباراة الوحدة ضد التعاون في الدوري السعودي عبر قناة SSC SPORTS 1HD.

ويحتل نادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة إحدى عشرة مباراة، فيما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في أحد عشر لقاء والتعادل في خمس مباريات وخسارة مثلهم.