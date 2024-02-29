صرح المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت عددًا كبيرًا من تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة تشاسوف يار في مقاطعة أرتيوموفسك الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك باستخدام قذائف الهاون الثقيلة وصواريخ مختلفة.

وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أثناء إطلاق قذائف الهاون الثقيلة والصواريخ المختلفة والهجمات بقنابل "فاب"، التي قامت شنتها القوات الجوية الفضائية الروسية في بلدة تشاسوف يار، تم العثور على عدد كبير من المخابئ الخرسانية والتحصينات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.



