جدول مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس، الموافق 29 فبراير 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية مختلف الدوريات المحلية والعالمية، حيث سيكون هناك مواجهات ساخنة على مستوى الدوري المصري الممتاز، والدوري السعودي وكأس ملك إسبانيا.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء أتلتيكو مدريد وأتليتك بلباو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بجانب صدام الزمالك والداخلية في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فيوتشر أمام سموحة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الزمالك ضد الداخلية، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الوحدة أمام التعاون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC HD1.

الرائد ضد الفيحاء، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC HD.

النصر أمام الحزم، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC HD.

موعد مباراة كأس ملك إسبانيا اليوم

أتلتيكو مدريد وأتليتك بلباو، في تمام 10:30 مساءً بتوقيت مصر، 11:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبرقناة SSC HD1.