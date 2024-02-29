موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر مارس2024.. مع اقتراب بداية شهر رمضان المبارك يرغب العالمين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة، الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر مارس، وهل يتم صرفها قبل شهر رمضان أم لا، حيث يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة يوم 21 مارس 2024.

صرف مرتبات شهر مارس 2024

ويستمر صرف مرتبات شهر مارس 2024 لمدة 5 أيام، على أن ينتهي يوم 27 مارس 2024 المقبل.

جدول المرتبات بعد الزيادة

موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة 12.200 جنيه.

موظفي الدرجة العالية 10200 جنيه.

موظفي درجة المدير العام 9200 جنيه.

موظفي الدرجة الأولى 8200 جنيه.

موظفي الدرجة الثانية 8000 جنيه.

موظفي الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

موظفي الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

موظفي الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

موظفي الدرجة السادسة 6000 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور

جديير بالذكر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور، بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا.