جوجل يُغير شعاره احتفالًا بالسنة الكبيسة

يحتفل مؤشر البحث "جوجل" اليوم الخميس بالسنة الميلادية الكبيسة وهي يوم 29 فبراير، حيث يأتي كل أربع سنوات حسب التقويم الميلادي.

السنة الكبيسة

ومن الطبيعي أن يكون شهر فبراير كل عام هو 28 يوم فقط، ولكن أحيانًا يكون 29 يومًا ويُطلق عليه السنة الكبيسة.

جوجل يغير وجهته الرئيسية احتفالا بالسنة الكبيسة

وقد غير جوجل واجهته الرئيسية بصورة معبرة عن يوم 29 فبراير على شكل ضفدع يتوسط يومي 28 فبراير و1 مارس، احتفالًا بالسنة الكبيسة.

اليوم الكبيس

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة ، أن يوم 29 فبراير يعرف بـ "اليوم الكبيس"، حيث يجعل طول العام 366 يومًا وليس 365 يومًا، مثل السنة الطبيعية العادية.