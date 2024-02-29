شهد استقرارًا.. أسعار الريال السعودي في بنوك مصر والسوق السوداء اليوم

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بدء تعاملات اليوم الخميس 29 فبراير، وسط توقعات باقتراب تحريك سعر الصرف.

وفيما يلي نورد بيانًا لأسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية:

سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

جاء سعر شراء الريال السعودي عند 8.22 جنيه، وسعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الأخرى

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 8.04 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

وثبت سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء 13.67 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع.