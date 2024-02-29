استشهاد الشاب "حنني" إثر إصابته في اقتحام مدينة نابلس

استشهد فجراليوم الخميس الشاب الفلسطيني بشار نهاد حنني عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام فقد استشهد حنني (٣٥عاما) عقب إصابته برصاصة في البطن، نقل إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، وأدخل غرفة العمليات مباشرة، ليرتقي شهيدا.



وكانت قد اقتحمت ليلة أمس عدة آليات عسكرية إسرائيلية نابلس وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وسط مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الشاب حنني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مركز الصداقة الطبي في نابلس.