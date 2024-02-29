محافظ السويس يتفقد المجمع الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل

حرص محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، على زيارة مفاجئة لمجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل؛ لمتابعة سير العمل داخل قسم الطوارئ وعدد من الأقسام الطبية.

وأطمئن المحافظ، أن على المصابين في حادث طريق السويس - السخنة، مؤكدًا على مدير المجمع الطبي وهيئة الرعاية الصحية بتقديم جميع الخدمات الطبية والمتابعة المستمرة لحالة المصابين وتوفير الأدوية والعلاج اللازم لهم.

وكلف اللواء عبد المجيد صقر باتخاذ كل الإجراءات والأعمال المطلوبة من أجل تقديم خدمة طبية متميزة، بالإضافة إلى مراجعة جميع المرافق العامة والكهرباء بالمبنى بالتنسيق مع الشركة المنفذة لإنشاء المجمع، ومحذرًا بالتحويل لجهات التحقيق لأي مسؤول يقصر أو يتقاعس في أداء واجبه من أجل صحة المواطن.

وأكد المحافظ على قيادات هيئة الرعاية الصحية ببذل كل الجهود لتوفير رعاية طبية لجميع المرضى والتيسير عليهم والمعاملة الطيبة لكل رواد المجمع.

وكانت محافظة السويس شهدت اليوم حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس العين السخنة، بعد اصطدامه بسيارة نقل وأصيب في الحادث 38 عاملًا وعمال الخدمات وأفراد الأمن بجامعة الجلالة.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إن جميع الأطقم الطبية تعاملت مع جميع المصابين والحالات الحرجة موضحًا أن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة تابع لحظة بلحظة إجراءات التعامل الطبي وفقًا لبروتوكولات هيئة الرعاية الصحية.

وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى موقع الحادث لبيان أسبابه كما استمع الى أقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.