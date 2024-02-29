أورنج يكرم فريق الناشئين مواليد 2012 بعد الفوز ببطولة الشيخ زايد

حرصت إدارة نادى أورنج على تكريم فريق براعم 2012 بعد الفوز ببطولة الشيخ زايد للبراعم منطقة الجيزة، على حساب فريق كرداسة للموسم الرياضي 2024/2025 .

وقدم مجلس إدارة النادي التهنئة للجهاز الفني والإداري، وأيضا موجها التهنئة للبراعم.

نجح فريق براعم أورنج مواليد 2012 في تحقيق فوزا كبيرا على فريق كرداسة بثلاثية نظيفة، وجاءت المباراة ضمن مباريات دوري بطولة منطقة الجيزة مجموعة الشيخ زايد .

يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد كمونه ويعاونه مدرب الفريق السيد على، محمد طارق ومدرب حراس المرمى محمد طارق، عمرو مدبولى مدير ادارى ، تهامى الدهشور إداري الفريق، حسين سويلم رئيس القطاع .

وأبدى أحمد كمونة، المدير الفني للفريق، سعادته بفوز فريقه ببطولة الشيخ زايد على حساب كرداسة .

وقال كمونة في تصريحات خاصة للوفد "الفوز باللقب جاء بعد الإستعداد الجيد من الجهاز الفني واللاعبين والدعم من الجميع داخل النادي".

وتابع: "نمتلك عناصر مميزة في 2012 قادرون على تمثيل المستقبل، ولكن الأهم هو الحفاظ والصبر عليهم".

وأكد "أي لاعب من القطاع يحتاج للنضج الكروي ليكون قادر على تمثيل الفريق الأول، وهو ما نعمل عليه".

ووجه كمونه شكره وتقديره لإدارة النادي وذلك على الثقة الكبيرة التي أولوها إياه بتعيينه مدربا للفريق خلال الفترة الماضية، وعلى الدعمين المادي والمعنوي اللذين قدماهما للفريق بصفة عامة وللاعبين بصفة خاصة .

كما قدم المدرب الشكر للجهاز الفني المساعد له وللجهاز الإداري للفريق على الجهود المخلصة التي قدموها للفريق في الفترة الماضية، وتعاونهم وتجاوبهم معه .