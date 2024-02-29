موزمبيق.. هجمات جهادية تشرد الآلاف في إقليم كابو ديلغادو الشمالي

أكدت حكومة موزمبيق، أن عشرات الآلاف نزحوا من ديارهم بسبب موجة من الهجمات الجهادية في الشمال المضطرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن 67321 شخصا فروا من الهجمات المسلحة في الأسابيع الأخيرة في إقليم كابو ديلجادو.

وشدد فيليماو سوازي على أن السلطات تحاول "تحسين ظروف الإقامة" للنازحين.

وترفض الحكومة حتى الآن الدعوات لفرض حالة الطوارئ.

في الأسابيع الأخيرة، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي مسؤوليته عن العديد من الهجمات والقتلى، خاصة في جنوب مقاطعة كابو ديلجادو، بعد عدة أشهر من الهدوء.

ووفقا لتحديث نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، نزح ما مجموعه 71,681 شخصا منذ 22 ديسمبر بسبب الهجمات أو الخوف من هجمات الجماعات المسلحة غير الحكومية، وتشكل النساء والأطفال 69 في المائة من المشردين.

ويواجه إقليم كابو ديلجادو هجمات منذ ست سنوات، منذ يوليو 2021 ، تم نشر قوات من رواندا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لدعم الجيش الموزمبيقي.