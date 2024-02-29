طارق السيد: الزمالك أختلف مع جوميز .. ولا للمجازفة بزيزو

أشاد طارق السيد نجم الزمالك السابق بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء، مؤكدًا على أن الأداء تميز بشأن استعادة الكرة والحفاظ عليها.

وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "جوميز تميز بسرعة استعادة الكرة بعد فقدانها ، لاعبو الزمالك تميزوا مؤخرا بارتفاع معدل اللياقة البدنية".

وتابع: " ولكن لابد من معالجة إهدار الفرص التهديفية التي تتاح للاعبي الزمالك".

وعن انضمام أحمد فتوح وأحمد مصطفى "زيزو" لقائمة الزمالك في مباراة الداخلية، قال طارق السيد أن فتوح بمثابة صفقة قوية للزمالك وننتظر منه الكثير الفترة المُقبلة ، وأتمنى تصعيد ظهير أيسر من قطاع الناشئين الفترة المُقبلة .

وأتم: "حالة زيزو الطبية تحسم مشاركته أمام الداخلية .. تواجد زيزو في قائمة مباراة الداخلية أمر ضروري ولكن مشاركته تتوقف على جاهزيته الطبية".