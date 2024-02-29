الإسماعيلي ينتقد رابطة الأندية بسبب نظام الدوري البلجيكي

انتقد فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي، الاقتراح المقدم من جانب رابطة الأندية بشأن تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر بالموسم المقبل.

قال فرج عمران في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "كيف تطرح رابطة الأندية قانونا جديدا في نظام الدوري دون الرجوع إلى أندية البطولة؟"

وأضاف: "أرجوكم دخلونا في المناقشات، وهدفنا رفع مستوى الكرة المصرية والدوري ينتهي في مواعيد محددة ولكن ليس بهذه الطريقة"

وعن تطبيق نظام الدوري البلجيكي في الموسم المقبل قال:" هذا الاقتراح لن يمنحنا فرصة كافية لأننا سنخوض مباريات أقل فلا يوجد فرصة للتعويض، هذا الاقتراح لم ينزل من السماء هذه آراء ولابد من تدخلنا معكم، مع احترامي للنائب أحمد دياب كلامكم مش نازل من السما، ندرس المقترح بعد الجلوس مع رابطة الأندية لمناقشة الأمر"