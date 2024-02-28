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الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل مران الإسماعيلي اليوم تحت قيادة إيهاب جلال

بوابة الوفد الإلكترونية

استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني  تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء ضيفه بلدية المحلة السبت المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على تدريبات بدنية تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال.

كما تطرق المران لمجموعة من التدريبات الخططية بهدف زيادة الفاعلية الهجومية والعمل جليا على تحقيق مزيد من الانسجام بين كافة عناصر الفريق.

واختتم المران بتقسيمة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

المران شهد حضور  على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي وعماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول.

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