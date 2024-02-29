الدعوة الإسلامية تكرم فرسان وحدة ضمان الجودة بعد تتويج الكلية بالاعتماد الثاني

ضمن فعاليات مؤتمرها الثالث..

كرمت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ضمن فعاليات مؤتمرها الثالث "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن - رؤية واقعية استشرافية" فرسان وحدة ضمان الجودة الذين لم يدخروا جهدًا ولا وقتا في العمل المتواصل الدؤوب حتى توجت الكلية بالاعتماد الثاني من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

وقد تضمن فريق وحدة ضمان الجودة الدكتور محمود بغدادي مدير وحدة ضمان الجودة السابق، والدكتور أحمد سعيد نائب مدير الوحدة السابق ومدير وحدة ضمان الجودة حاليًا، والدكتور عبد الله عبد القادر منسق وحدة ضمان الجودة، وعضوية الدكتور أحمد لطفي، الدكتور أحمد الإمام، الدكتور وائل عبد الكريم، الدكتور مصطفى السيد، الدكتور السيد ماهر، الدكتور إسلام رأفت.

وجدير بالذكر أن كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر قد نظمت مؤتمرها الدوري الثالث، يوم الثلاثاء 27 فبراير، تحت عنوان "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن - رؤية واقعية استشرافية" برئاسة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الجعفري عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وبإشراف مقرر المؤتمر الدكتور محمد رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأمين عام المؤتمر الدكتور صلاح الباجوري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحضور قيادات المؤسسات الدينية؛ انطلاقًا من إيمانها الراسخ بضرورة مناقشة التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه العالم الإسلامي، والسعي إلى توحيد الجهود الدعوية لبلورة حلول فعالة، لتعزز وعي فكري سليم يحصن المجتمعات من الأفكار المتطرفة ويواجه الغزو الثقافي بعلم راسخ وفهم مستنير.