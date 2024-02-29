أندية الفتاة والمرأة بالقليوبية تنفذ ورشة حرفية لتعليم صناعة الإكسسوار

نفذت مديرية الشباب والرياضة " إدارة الشباب " برنامج دعم أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة وفقا لخطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والمتضمنة تنفيذ الندوات التوعوية والورش الحرفية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتناولت الورشة تعليم الفتيات صناعة الاكسسوارات بعدد مستفيدين 25 فتاة، والتي تناولت فيه المدربة شيماء محمد عبد المنعم المواد الخام اللازمة لصناعة الاكسسوارات وكيفية بدء مشروع صغير من المنزل .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن خطة اندية الفتاة يتم تنفيذها خلال الفترة من ١/٢٥ حتي ٣/١٥ ويتم خلالها تنفيذ مشروعات (الورش الحرفية --الندوات التوعوية ) .