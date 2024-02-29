كأس الاتحاد الإنجليزي .. ليفربول يتخطى ساوثهامبتون بثلاثية

حقق فريق ليفربول فوزا عريضاً على نظيره ساوثهامبتون بثلاثية من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الاربعاء لحساب منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

تقدم لويس كوماس بالهدف الاول لليفر عند الدقيقه 44 قبل ان يضاعف جايدن دانز النتيجة عند الدقيقة ٧٣ ويعاود التسجيل مجدداً موقعا على ثالث الأهداف في الدقيقة ٨٨.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، كوانساه، فيرجيل فان ديك، تسيميكاس.

خط الوسط: إليوت، كلارك، ماكونيل.

خط الهجوم: برادلي، كوماس، كودي جاكبو.

واستضاف ليفربول نظيره ساوثهامبتون، على ملعب أنفليد، معقل الريدز، في إطار الدور الخامس (الـ16) من البطولة الإنجليزية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة