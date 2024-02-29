إبراهيم سعيد: محمد عبد المنعم يوقع عقود التجديد والإعلان الرسمي عقب نهائي كأس مصر

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن تفاصيل اتفاق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمد عبد المنعم.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مجلس إدارة النادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع عبد المنعم على التجديد لمدة ثلاث مواسم".

وأوضح: "النادي الأهلي توصل إلى اتفاق شبه نهائي بينه وبين محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل التجديد في النادي لمدة ثلاث سنوات من أجل الاستمرار مع الفريق".

‎وأتم إبراهيم سعيد: "النادي الأهلي وعد محمد عبد المنعم أنه في حال تلقى عرض ضخم من أحد الدوريات الكبري فى أوروبا سيتم التفيكير بشأنه".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

وفاز الأهلي على فريق بلدية المحلة بنتيجة ٥-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.