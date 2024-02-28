طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يتنافسون في مسابقة الشطرنج

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن النشاط الطلابي يهدف إلى خلق حافز قوي للطلاب على التنافس الإيجابي مما يدعم الثقة بالنفس؛ بما ينعكس على التميز العلمي والتفاعل المجتمعي والإبتكار، فإعلاء الروح التنافسية تعزز القيم النبيله بين الطلاب وتشجيعهم وتحفيزهم على التحلى بالأخلاق الحميدة وإنماء ثقافتهم ومواهبهم.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات مسابقة الشطرنج اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جاءت المسابقة - بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وشارك بالمسابقة التي تم تنظيمها بمقر الجامعة الأهلية شرق القناة 40 طالب وطالبة يمثلون كليات الجامعة.

المسابقة تمت بإشراف تنفيذي الدكتور محمد على عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأعلن الدكتور عادل حسن نتائج الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى وهم :

المركز أول الطالب إبراهيم سليمان موسى كلية التمريض.

المركز ثاني الطالب عبد الرحمن طه محمد كلية طب الأسنان.

المركز ثالث الطالب مينا باسم سمير كلية الهندسة.



وأكملت الدكتورة غادة حداد إعلان نتائج منافسات الطالبات والتي جاءت كالتالي:

المركز الأول الطالبة ثناء أحمد سمير كلية طب الأسنان.

المركز ثاني الطالبة رنا نادر بدران كلية الهندسة.

مركز ثالث الطالبة مريم كامل محمد كلية طب الأسنان.

فيما أشار الدكتور محمد عبد الهادي إلى أن لجنة التحكيم ضمت الكابتن مصطفي السيد العربي عكاشة رئيس الإتحاد المصري للشطرنج منطقه القناة وسيناء، الكابتن وليد محمد جابر حكم شطرنج

لافتاً إلى أن المسابقة تمت بنظام الجولات، كل جولة ساعة وقت المباراة 10 دقايق.

قام بتنظيم المسابقة - إتحاد الطلاب و أسرة طلاب من أجل مصر بالتنسيق مع إدارة النشاط الطلابي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

شهدت المسابقة تفاعل كبير من طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.