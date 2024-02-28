3 مارس.. شطب المحامية المتهمة بقضية طبيب الساحل من نقابة المحامين

أقامت أسرة الدكتور أسامة توفيق صبور دعوى قضائية ضد السيد نقيب المحامين بصفته لإلزامه بشطب المحامية إيمان محمد صالح المتهمة في قضية طبيب الساحل من جداول نقابة المحامين.

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 3 مارس لنظر الدعوى المقامة من أسرة الدكتور أسامة توفيق صبور ضد السيد نقيب المحامين بصفته لإلزامه بإصدار قرار ضد المحامية إيمان محمد صالح بشطبها من جداول نقابة المحامين علي خلفية الحكم الصادر بإدانتها بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانتها بالاشتراك مع باقي المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في قتل المجني عليه الدكتور أسامة صبور في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل طبيب الساحل.

وجاء في دعوى شطب المحامية إيمان محمد صالح المتهمة في قضية طبيب الساحل، ذلك لفقدان المحكوم عليها شروط الاستمرار بالقيد بجدول المحامين، وفقدانها شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله؛ بالإعدام شنقًا على المتهم أحمد. ش32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية محبوس، وأحمد. ف 27 سنة ممرض محبوس بالإعدام شنقا، وعلى المتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة محامية بالسجن 15 عاما، في اتهامهم بقتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.