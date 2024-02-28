بدء مشروع تطوير المرافق والبنية التحتية بشارع يوسف حسن بوسط الأقصر

تشهد مدينة الأقصر، أعمال تطوير المرافق بشارع يوسف حسن، بعد إصدار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببدء مشروع تطوير المرافق، والبنية التحتية بالشارع.

وتابع اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أعمال تعديل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة، حيث تم توريد وتركيب ٢٣٠ م مواسير بلاستيكية قطر ٨ بوصه و٢٣٠ م مواسير بلاستيكية قطر ٤ بوصه تشغيل عمل عدد ٤ غرف مياه، وبالنسبة لأعمال الصرف الصحى، تم توريد وتركيب ٢٠ م قطر ٨ بوصه، وتم عمل صيانة للمطابق المتهالكة.

وأكد رئيس شركة المياه، أنه يأتى ذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفى ظل سعى القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.