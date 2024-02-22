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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

إعلان نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية في جامعة حلوان

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في جامعة حلوان

أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة لطلاب الأسر الطلابية. 

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وشارك في المسابقة ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الأسر الطلابية من ١٥ كلية من كليات جامعة حلوان .

وأُقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

رئيس جامعة حلوان: ندعم الطلاب المتميزين

وأكد رئيس جامعة حلوان على دعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم، موضحا أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية التى تعمل على تنمية الوعى الثقافى لدى الطلاب واكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية.
وتمثلت نتائج الطلاب فى حصول الطالب محمد نصر الدين محمد بكلية هندسة حلوان على المركز الأول، الطالب مهاب شريف عامر بكلية الطب على المركز الثاني، كما حصل الطالب ساهر باسيلى بديع بكلية الفنون التطبيقية على المركز الثالث.
كما جاءت أسماء الطالبات الفائزات كالتالى حصول الطالبة إسراء عبد الناصر عطية بكلية الطب على المركز الأول، والمركز الثاني للطالبة أيسل هشام عبد الفتاح بكلية السياحة والفنادق، بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة رضوى حسن محمد بكلية هندسة المطرية.

وأشرف على فعاليات المسابقة هشام رفعت امين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإيهاب عشرى مدير ادارة الاسر الطلابية.

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