الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر.. إحباط محاولة 15 مهاجرًا غير شرعيًا

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت السلطات الجزائرية في ولاية عين تموشنت شمال غرب البلاد من إحباط مخطط للهجرة السّرية وتوقيف 18 شخصا أحدهم من جنسية أجنبية.

txt

أمن المنافذ: رصد 3 قضايا هجرة غير شرعية

txt

الأمن يتصدى لـ 7 قضايا هجرة غير شرعية خلال يوم


وقالت مصالح الدرك الوطني الجزائري في بيان لها أن قاربا مشبوها لفت انتباه الدرك على الشريط الساحلي على متنه مجموعة من الأشخاص بصدد الإبحار بطريقة غير شرعية نحو الضفة الثانية من حوض البحر المتوسط.
وأضاف البيان : وبعد التنسيق مع خفر السواحل ببوزجار، تم التصدي لهذه المجموعة بعرض البحر حيث تم توقيف 18 شخصا يتراوح عمرهم بين 19سنة و55 سنة من بينهم شخص أجنبي من جنسية سورية. 
كما أسفرت العملية على حجز قارب صلب مزود بمحرك بقدرة 85 حصان، حسبما ذكره ذات المصدر الأمني.
وبعد استيفاء جميع الشروط القانونية سيتم تقديم مجموع المتهمين أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العامرية بتهمة جناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة إجرامية منظمة والقيام بتدبير الخروج من التراب الوطني، وفق البيان.
 

مواد متعلقة

وزراء مالية "بريكس" يدعمون الابتعاد عن الدولار

أمن المنافذ: رصد 3 قضايا هجرة غير شرعية
الجريدة الورقية