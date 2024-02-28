الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزراء مالية "بريكس" يدعمون الابتعاد عن الدولار

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح نائب وزير المالية الروسي، إيفان تشيبسكوف، أن معظم دول المجموعة خلال اجتماع وزراء مالية "بريكس" ورؤساء البنوك المركزية أيدوا الابتعاد عن الدولار، مشيرين إلى أن المدفوعات بالعملات الوطنية هي ما تحتاجه دول المجموعة.

txt

أهداف مصر من الانضمام إلى بريكس بعد حضور أول اجتماع (فيديو)

txt

استقالة الحكومة الفلسطينية تثير تساؤلات حول حقيقة وجود صفقة دولية

وقال تشيبسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الابتعاد عن الدولار في التجارة والبحث عن مدفوعات بديلة والمدفوعات بالعملات الرقمية تمت مناقشته: "كانت هذه قضية ذات صلة للغاية في إطار المناقشة في منصة "بريكس" التي عقدناها أمس".

وأضاف: "معظم الدول بيّنت أن المدفوعات بالعملات الوطنية هي ما تحتاجه دول بريكس. نحن بالفعل عائلة كبيرة، تتكون بريكس من 10 دول".

وتابع: "أيدت معظم الدول الحاجة إلى بناء آليات دفع جديدة، وشاركت تجربتها في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتبادلوا خبراتهم في بناء المنصات والمشاركة في التجارب لمنصات مختلفة".

وأضاف: "بشكل عام، تلقينا استجابة جيدة إلى حد ما مفادها أنه داخل مجموعة بريكس، من أجل زيادة حجم التجارة، ومن أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية، نحتاج بالطبع إلى آليات تسوية مستقلة بالعملات الوطنية، وبدا لي موافقة غالبية المشاركين على دعم هذه الأطروحات".

مواد متعلقة

استقالة الحكومة الفلسطينية تثير تساؤلات حول حقيقة وجود صفقة دولية

صحيفة أمريكية: السعودية لم تستجب بعد للدعوة للانضمام إلى "بريكس"
الجريدة الورقية