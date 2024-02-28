وزراء مالية "بريكس" يدعمون الابتعاد عن الدولار

صرح نائب وزير المالية الروسي، إيفان تشيبسكوف، أن معظم دول المجموعة خلال اجتماع وزراء مالية "بريكس" ورؤساء البنوك المركزية أيدوا الابتعاد عن الدولار، مشيرين إلى أن المدفوعات بالعملات الوطنية هي ما تحتاجه دول المجموعة.

وقال تشيبسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الابتعاد عن الدولار في التجارة والبحث عن مدفوعات بديلة والمدفوعات بالعملات الرقمية تمت مناقشته: "كانت هذه قضية ذات صلة للغاية في إطار المناقشة في منصة "بريكس" التي عقدناها أمس".

وأضاف: "معظم الدول بيّنت أن المدفوعات بالعملات الوطنية هي ما تحتاجه دول بريكس. نحن بالفعل عائلة كبيرة، تتكون بريكس من 10 دول".

وتابع: "أيدت معظم الدول الحاجة إلى بناء آليات دفع جديدة، وشاركت تجربتها في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتبادلوا خبراتهم في بناء المنصات والمشاركة في التجارب لمنصات مختلفة".

وأضاف: "بشكل عام، تلقينا استجابة جيدة إلى حد ما مفادها أنه داخل مجموعة بريكس، من أجل زيادة حجم التجارة، ومن أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية، نحتاج بالطبع إلى آليات تسوية مستقلة بالعملات الوطنية، وبدا لي موافقة غالبية المشاركين على دعم هذه الأطروحات".