أهداف مصر من الانضمام إلى بريكس بعد حضور أول اجتماع (فيديو)

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تفاصيل مشاركة مصر في اجتماعات تجمع بريكس للمرة الأولى بعد انضمامها كعضو كامل اعتباراً من الأول من يناير 2024 .

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن هذا التحالف يستطيع بالاتفاقيات المبرمة الاعتماد على العملات المحلية بعيدا عن هيمنة وسيطرة الدولار.

وأضاف أن الاجتماع الأول كان تمهيديا وتعارفا وعلى كل دولة أن تدرس احتياجاتها من الدول الصديقة والأعضاء في التحالف وإمكانية جذب الاستثمارات وتقديم الخدمات السياحية.

وأوضح أن مصر تستهدف من خلال انضمامها لمجموعة البريكس توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وجذب العملات، وجذب أسواق سياحية جديدة، مثل أسواق الهند وإيران وجنوب إفريقيا، وبالتالي يتم إعادة هيكلة الاقتصاد المصري من خلال التبادل التجاري، وتقليل الطلب على الدولار.

انمام مصر إلى بريكس

ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس، ارتفع عدد المشاركين في المجموعة اعتبارًا من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا.

وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد، خافيير ميلاي، رفض الانضمام إلى المجموعة.