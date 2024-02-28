الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بإزعاج الفنانة انتصار

قضت الدائرة الابتدائية بمحكمة قنا الاقتصادية، اليوم الخميس، بمعاقبة شخص غيابياً بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بإزعاج الفنانة انتصار عبر تطبيق واتس اب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وحسام عبدالباسط، وحضور إيهاب فلتس، وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار.

ترجع وقائع القضية لعام 2023 عندما قدمت الفنانة انتصار شكوى ضد شخص، بتهمة إزعاجها عبر تطبيق واتساب، حيث ادعى بأنه يعمل صحفي، وعندما طلبت منه إرسال كارنيه نقابة الصحفيين، لم يجيبها.

وأضافت الفنانة انتصار، بأن الشخص المدعى أرسل لها صورًا مخله بالآداب بعد تعليقه على فقرة في برنامجها"نفسنة".

أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، والتي قضت غيابيًا بحبس المتهم عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.