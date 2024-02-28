الأزمة الاقتصادية .. صديق يحاول قتل صديقة بسبب 200 جنية باسوان

توقفت الحياة الهادئة في قرية منيحه التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان بعد وقوع حادثة فريدة من نوعها، حيث أقدم شاب مخدر على إطلاق النار على صديقه بسبب خلاف مالي بسيط ووفر الجاني من مكان الحادث

شهدت قرية منيحة في مركز كوم أمبو حادثة مؤسفة حيث قام شخص بإطلاق النار على صديقه بسبب خلاف مالي بسيط

وأكد مصدر أمني مسئول فإن الجاني كان تحت تأثير المخدرات وقد ارتكب الجريمة بسبب 200 جنيه، وبعد الحادثة لاذ بالفرار، بينما تم نقل الضحية صالح محمد صالح إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو أحد أبناء قرية منيحة ويبلغ من العمر 41 عامًا.