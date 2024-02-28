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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي .. التعادل يحسم شوط نونتينجهام ومانشستر يونايتد

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة نوتينجهام فورست أمام مانشستر يونايتد سلبيًا خلال المباراة الجارية بينهما حالياً  على ملعب "سيتي جراوند"، لحساب منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وجاءت تشكيلة مانشيستر يونايتد على النحو التالي : 
اونانا لحراسة المرمى
و لينديلوف و دالوت وسفيان امرابط ورافائيل فاران لخط الدفاع .
ماكدوميني و برونو فيرنانديز و كاسيميرو لخط الوسط
جرانوتشو و ماركوس راشفورد و أنتوني لخط الهجوم .

اما تشكيلة نوتنجهام فوريست صاحب الملعب فجاءت على النحو التالي :
تيرنر لحراسة المرمى 
ويليامز و فيليبي و موريليو و  توفالا لخط الظهر .
ياتيس ودانيلو وايلانجا لخط الوسط 
جيبس وايت و اوريجي و   اوني لخط الهجوم

كان مانشستر يونايتد قد حسم تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد نجاحه في تحقيق الفوز  على  نيوبورت كونتي، بنتيجة 4-2.

بينما جاء تأهل فريق نوتينجهام فورست إلى دور ال١٦ من كأس الاتحاد الإنجليزى ،  على نظيره  بريستول سيتي، بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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