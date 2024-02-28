إزالة التعديات ضمن الموجة الثانية والعشرين بمركز أبشواي في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف المهندس خالد فراج رئيس المركز.

جاء ذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

خلال ذلك أعلن رئيس مركز ومدينة أبشواي عن انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين، بالتعاون مع الإدارة الزراعية وقوات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الهدف المنشود منها وإزالة كافة التعديات المخالفة.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة المكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة عدد 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية قرى سنرو القبلية والبحرية وعلي صالح، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة بإجمالي مساحة 1450 متر، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات على حرم الطريق العام بمركز أبشواي

وأضاف "فراج" أن الحملات تمكنت من إزالة حالة تعدي على حرم الطريق العام، عبارة عن سلم خرساني على مساحة 17 متر، بناحية قرية سنرو القبلية، بالإضافة إلى إزالة ورفع هنجر من الحديد يستخدم لأعمال تشوين بمنطقة أبو جنشو.

تم تنفيذ الحملة المكبرة برئاسة المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، وبحضور المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس أحمد محمود مدير العلاقات العامة والإعلام ومدير المكتب الفني، والمهندس عاطف العسلي مدير حماية الأراضي بالمركز، والمهندس هيلان شعبان مدير الإدارة الزراعية بمركز أبشواي، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة أبشواي برئاسة العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز الشرطة، والرائد أنور المصري رئيس مباحث أبشواي ووتحت إشراف اللواء محمود مفتاح مساعد مدير الأمن لفرقة غرب الفيوم.