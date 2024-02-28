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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

الجامعة البريطانية تشارك في معرض "إيديوجيت" 2024

جناح الجامعة البريطانية
جناح الجامعة البريطانية

شاركت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، في فعاليات معرض وملتقى إيديوجيت EDU GATE” 2024 الدولي للجامعات والمنح والتدريب في دورته الرابعة والعشرين. 

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وأقيم المعرض تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي استمرت فعالياته في الفترة من 25 وحتى  27فبراير الجاري، بأحد فنادق القاهرة.

جناح الجامعة البريطانية 

ووفر جناح الجامعة البريطانية في مصر جميع المعلومات عن البرامج الدراسية بالجامعة، وتخصصاتها المختلفة والأقسام الموجودة، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات الأجنبية ذات الشراكة مع الجامعة، وكذلك دليل للتعريف بكليات الجامعة. 

وتضم الجامعة البريطانية 11 كلية وهم: كلية الهندسة، وكلية هندسة الطاقة والبيئة، وكلية الأسنان، وكلية التمريض، وكلية القانون، وكلية الاتصال والإعلام، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الصيدلة، وكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وكلية الآداب والإنسانيات، فضلًا عن التعريف بشروط التقديم للجامعة وخطواتها.

وأتاح جناح الجامعة البريطانية الفرصة في التعرف على الأنشطة الطلابية خلال فترة سنوات الدراسة بالجامعة، بالإضافة إلى التعرف على المنح الدراسية الممولة كليًا أو جزئيًا التي توفرها الجامعة البريطانية لطلابها، فضلًا عن التعرف على الشهادات الثنائية التي تمنحها الجامعة البريطانية لخريجيها، والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية الشريكة وهم ( London South Ban University & Manchester Metropolitan University & Queen Margaret University).

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